Россиянам напомнили о правах пассажиров при задержке рейса

Юрист Кубасова: Пассажиры могут требовать компенсацию за задержку рейса

При задержке рейса россияне вправе рассчитывать на питание и требовать у авиакомпании компенсацию. О правах пассажиров рассказала юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова. Ее слова приводит 360.ru.

При задержке рейса дольше двух часов пассажиру положены бесплатные напитки и горячее питание, отметила специалист. Еду должны выдавать каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть часов ночью. При длительных задержках также может быть предоставлено место в отеле.

«Если человеку отказано в предоставлении полноценного питания и других положенных услуг, то пассажир вправе обратиться с претензией к авиаперевозчику, а затем в суд. Как правило, судебная практика показывает, что в этом случае пассажирам удается взыскать компенсацию морального вреда и штраф с авиаперевозчика», — сказала Кубасова.

Юрист уточнила, что обычно штрафом становится сумма, которую указывает заявитель. Зачастую она приравнивается к стоимости авиабилета.

Ранее Минобороны заявило, что в Московском регионе за ночь со среды на четверг, 11 декабря, уничтожены 40 беспилотников. 32 из них летели на Москву. После сообщения ведомства мэр столицы Сергей Собянин еще неоднократно сообщал об атаках БПЛА. В последнем на момент написания новости посте градоначальника сказано о двух дронах ВСУ, атаковавших город.

В связи с масштабной атакой беспилотников в Ассоциации туроператоров России (АТОР) указывали, что в московских аэропортах были отменены и задержаны более сотни рейсов. Так, например, пассажирам во Внуково пришлось спать на картонках из-за закрытого неба. Пассажирам пообещали встречу с представителями авиакомпании для обсуждения предоставления гостинцы. Кроме того, им раздавали ваучеры на еду и воду.