07:30, 12 декабря 2025Спорт

Россиянам назвали способ избежать травм во время занятий в тренажерном зале

Фитнес-эксперт Силина назвала страховку способом избежать травм в зале
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала россиянам способ избежать травм во время занятий в тренажерном зале. Об этом сообщает NEWS.Ru.

По словам эксперта, наиболее травмоопасными упражнениями являются жим лежа и приседания со штангой. Главной ошибкой клиентов фитнес-клубов она назвала отсутствие страховки во время подходов с большими весами.

«В российской практике, чтобы избежать увечий, достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения», — заявила Силина.

Ранее Силина назвала способ избавиться об болей в спине без лекарств. По мнению специалиста, в этом может помочь ходьба.

