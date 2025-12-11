Россиянам назвали способ избежать травм во время занятий в тренажерном зале

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала россиянам способ избежать травм во время занятий в тренажерном зале. Об этом сообщает NEWS.Ru.

По словам эксперта, наиболее травмоопасными упражнениями являются жим лежа и приседания со штангой. Главной ошибкой клиентов фитнес-клубов она назвала отсутствие страховки во время подходов с большими весами.

«В российской практике, чтобы избежать увечий, достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения», — заявила Силина.

