05:31, 11 декабря 2025Россия

Россиянин похитил Деда Мороза

Житель Камчатки украл надувного Деда Мороза в погоне за новогодним настроением
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

На Камчатке мужчина в поисках новогоднего настроения решил выкрасть надувной символ приближающегося Нового года. Об этом инциденте рассказали в Telegram-канале пресс-службы краевой прокуратуры.

Сообщается, что случай произошел в городе Елизово. 5 декабря нетрезвый житель находился на территории торговой площадки одного из местных магазинов. Там он обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, собственноручно погрузил в машину приятеля, которому сказал, что купил ее.

Похищенное так и хранилось в багажнике, пока не было изъято правоохранителями. На допросе мужчина объяснил, что пошел на такой шаг в состоянии сильного алкогольного опьянения, но смог бы повторить свои действия и трезвым, поскольку очень хотел новогоднего настроения и точно такого же Деда Мороза у себя дома.

Предпринимателю был причинен ущерб в 14 тысяч рублей, добавили в прокуратуре Камчатского края. Надзорное ведомство признало законным возбуждение в отношении злоумышленника уголовного дела о краже (ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что в Орле появилась огромная снегурочка без головы за 17 миллионов рублей. В соцсетях пользователи уже назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна».

