Россия
15:11, 11 декабря 2025Россия

Российский депутат возмутился числу работающих судьями женщин «детородного возраста»

Саратовский депутат Денисенко возмутился числу работающих судьями женщин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Депутат саратовской облдумы Станислав Денисенко возмутился числу женщин, работающих судьями. Об этом сообщает sarinform.ru.

11 декабря комитет Думы по местному самоуправлению согласовал назначение трех мировых судей. Все они оказались женщинами.

Денисенко заявил, что женщины «детородного возраста» должны ориентироваться на материнство.

«Мы тратим десятки миллионов средств [на повышение рождаемости] и каждый раз видим таких прекрасных кандидаток. Когда же это исправится? [Мы хотим видеть] парней, нежели прекрасных женщин, которые должны становиться многодетными матерями и развивать наше общество», — сказал он.

В беседе с изданием «Подъем» Денисенко объяснил, что он поинтересовался причинами возникшей ситуации, но не выражал сомнение в профессионализме работников.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился изображением храма на рулоне туалетной бумаги. Парламентарий опубликовал карточку товара, размещенного на маркетплейсе. На рулоне изображена Спасская башня и купола Собора Василия Блаженного, причем последние — без крестов.

