Российский лыжник раскрыл отношение норвежского соперника к его возвращению на турниры

Лыжник Коростелев заявил, что обменялся приветствиями с норвежцем Клэбо

Российский лыжник Савелий Коростелев раскрыл отношение норвежского соперника Йоханнеса Клэбо к его возвращению на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что уже встретился на стадионе с Клэбо: спортсмены обменялись короткими приветствиями. Лыжник подчеркнул, что общение с зарубежными соперниками проходит спокойно и доброжелательно.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила двух российских лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие Коростелев и Дарья Непряева, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря.