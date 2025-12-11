Реклама

19:58, 11 декабря 2025Спорт

Российский лыжник сравнил дебют на Кубке мира с вечеринкой

Российский лыжник Савелий Коростелев сравнил дебют на Кубке мира с вечеринкой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился ожиданиями от дебюта на Кубке мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Viaplay.

Коростелев сравнил грядущий старт с вечеринкой. «Это же просто соревнования, атмосфера. Для меня ведь все соревнования похожи на вечеринку. Посмотрим, что я смогу показать на трассе. Просто дождитесь субботы», — заявил он.

Ранее Коростелев раскрыл отношение норвежского соперника Йоханнеса Клэбо к его участию в международных турнирах. Россиянин подчеркнул, что общение с зарубежными соперниками проходит спокойно и доброжелательно.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором сможет принять участие Коростелев, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее россиянин никогда не выступал на Кубке мира.

