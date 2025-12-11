Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

Командир Пирогов: Между войсками ВСУ в боях за Северск не было взаимодействия

Между украинскими войсками, принимавшими участие в боях за Северск, отсутствовало взаимодействие. Об этом сообщил командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов в докладе президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

По его словам, овладение тактическим рубежом обороны на подступах к населенному пункту было самым сложным этапом во взятии под контроль Северска. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали сеть опорных пунктов, которые состояли из траншей, блиндажей и дотов. «Блиндажи достигали двух метров в глубину. Отмечаю, что отсутствовало взаимодействие между 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой и 54-й механизированной бригадой ВСУ», — отметил Пирогов.

Российским военным удалось преодолеть оборону украинской армии, добавил он. По его словам, ВС России организовали успешный штурм Северска и установили над ним полный контроль.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.