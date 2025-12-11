Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:20, 11 декабря 2025Россия

Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

Командир Пирогов: Между войсками ВСУ в боях за Северск не было взаимодействия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Между украинскими войсками, принимавшими участие в боях за Северск, отсутствовало взаимодействие. Об этом сообщил командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов в докладе президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

По его словам, овладение тактическим рубежом обороны на подступах к населенному пункту было самым сложным этапом во взятии под контроль Северска. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали сеть опорных пунктов, которые состояли из траншей, блиндажей и дотов. «Блиндажи достигали двух метров в глубину. Отмечаю, что отсутствовало взаимодействие между 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой и 54-й механизированной бригадой ВСУ», — отметил Пирогов.

Российским военным удалось преодолеть оборону украинской армии, добавил он. По его словам, ВС России организовали успешный штурм Северска и установили над ним полный контроль.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

    Украинцы высмеяли командование ВСУ

    Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

    Фицо отказался поддерживать Украину

    Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

    Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

    Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

    Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok