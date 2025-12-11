Российское «Земледелие» «поработало за шиворот» ВСУ

«Ростех» объяснил, как ИСДМ «Земледелие» «работает за шиворот» ВСУ

Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале объяснила, как инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» «работает за шиворот» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время наступления минно-взрывные заграждения обнуляют логистику противника, препятствуя подвозу боеприпасов, ротации личного состава, отступлению. Военные называют это "работать за шиворот"», — рассказала госкорпорация.

Там отметили, что при обороне ИСДМ обеспечивает прикрытие переднего края, что повреждает западные бронированные машины, которые затем добиваются FPV-дронами.

В октябре Минобороны России сообщило, что ИСДМ «Земледелие», которую активно применяют в ходе специальной военной операции (СВО), позволяет создавать «интеллектуальные» минные поля.

В том же месяц командир взвода управляемого минирования инженерного подразделения группировки войск «Центр» старший лейтенант Иван Кравцов в беседе с «Известиями» рассказал, что ИСДМ «Земледелие», которые используют в ходе СВО, позволяют оперативно закрывать минами пути отхода ВСУ.