Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:32, 11 декабря 2025Наука и техника

Российское «Земледелие» «поработало за шиворот» ВСУ

«Ростех» объяснил, как ИСДМ «Земледелие» «работает за шиворот» ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале объяснила, как инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» «работает за шиворот» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время наступления минно-взрывные заграждения обнуляют логистику противника, препятствуя подвозу боеприпасов, ротации личного состава, отступлению. Военные называют это "работать за шиворот"», — рассказала госкорпорация.

Там отметили, что при обороне ИСДМ обеспечивает прикрытие переднего края, что повреждает западные бронированные машины, которые затем добиваются FPV-дронами.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В октябре Минобороны России сообщило, что ИСДМ «Земледелие», которую активно применяют в ходе специальной военной операции (СВО), позволяет создавать «интеллектуальные» минные поля.

В том же месяц командир взвода управляемого минирования инженерного подразделения группировки войск «Центр» старший лейтенант Иван Кравцов в беседе с «Известиями» рассказал, что ИСДМ «Земледелие», которые используют в ходе СВО, позволяют оперативно закрывать минами пути отхода ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok