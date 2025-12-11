Реклама

Наука и техника
13:21, 11 декабря 2025Наука и техника

Российскую технику прикроют от дронов «Байкалом»

«Известия»: В России представили маскировочное покрытие «Байкал»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Маскировочное покрытие «Байкал», которым можно прикрыть вооружение и технику, представили на выставке «Российская легкая промышленность». Покрытие защищает объекты от обнаружения дронами, пишут «Известия».

Эксперт в области разработки текстильных материалов компании «БТК Текстиль» Елена Санжеева рассказала, что «Байкал» разработали для противодействия тепловизионным и радарным средствам разведки. По ее словам, эффективность изделия подтвердили в зоне СВО.

Отмечается, что в боевых условиях «Байкал» используют для маскировки критически важных объектов.

«Согласно результатам научно-исследовательских работ и комплекса измерений радарного отражения, укрытые "Байкалом" объекты становятся менее заметны от 300 до тысячи раз», — сказала Санжеева.

Она подчеркнула, что эффективность «Байкала» обеспечивает многослойный материал. На легкое синтетическое полотно наносят четыре слоя специальных покрытий.

В сентябре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн полностью перейдет на российские ткани для производства обмундирования к 2027 году.

