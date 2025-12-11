Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 11 декабря 2025Бывший СССР

Самолет Пашиняна со второго раза смог сесть в Москве

ТАСС: Самолет Пашиняна, предположительно, сел в Москве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Globallookpress.com

Самолет премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее не смог сесть в Москве, предположительно, со второго раза сел в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что глава армянского правительства планирует принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Воздушное судно пришлось отправить в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, где оно приземлилось около часа ночи 11 декабря

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Россиянин поехал в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован

    В России назвали место запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok