Самолет Пашиняна со второго раза смог сесть в Москве

ТАСС: Самолет Пашиняна, предположительно, сел в Москве

Самолет премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее не смог сесть в Москве, предположительно, со второго раза сел в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что глава армянского правительства планирует принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Воздушное судно пришлось отправить в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, где оно приземлилось около часа ночи 11 декабря