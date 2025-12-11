Реклама

Путешествия

09:47, 11 декабря 2025

Самолет Пашиняна ушел на запасной аэродром из-за закрытого воздушного пространства Москвы

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства
Алина Черненко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что борт политика почти час кружил над Тверской областью, но так и не получил разрешения на посадку. Воздушное судно пришлось отправить в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, где оно приземлилось около часа ночи 11 декабря.

По данным источника, Пашинян летел в российскую столицу после визита в Германию. Он планировал участвовать в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 11 декабря на подлете к мегаполису были уничтожены 30 беспилотников. Ограничения, вводившиеся в аэропортах города, сняли только утром. Всего в столичных воздушных гаванях были отменены и задержаны более ста рейсов.

