Смерть женщины на парковке полицейского отделения озадачила следователей

В Австралии останки женщины нашли в машине на парковке полицейского отделения

В Австралии останки женщины нашли на парковке полицейского отделения в штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC News.

48-летнюю Кирстен Мориарти нашли в автомобиле на стоянке около отделения полиции недалеко от города Вуллонгонг 5 декабря. Спасти женщину было уже невозможно. По записям камер видеонаблюдения следователи установили, что 2 декабря Мориарти говорила с сотрудниками полиции в фойе отделения, а затем вернулась в свою машину. Останки пролежали незамеченными в автомобиле три дня. Отец Мориарти заявил, что она могла прийти в полицию из-за некоего преследователя. «Она считала, что ее преследуют и обратилась в полицию за помощью. Мы не знаем, что случилось потом», — сказал он.

Следователей также озадачило большое количество личных вещей Мориарти в машине. Оно могло указывать на то, что австралийка жила на улице. Однако ее отец опроверг это предположение. Он сообщил, что Мориарти получила тяжелую травму во время прыжка с парашютом и жила дома. Кроме того, она физически не смогла бы вытащить из автомобиля такое количество вещей.

Что именно случилось с Мориарти, пока неизвестно.

Женщина родилась в США, а затем переехала в Австралию, где работала в газете. Она увлекалась парашютным спортом и совершила множество прыжков. Во время очередного прыжка в 2010 году Мориарти упала на высоковольтную линию, получила тяжелые увечья и перенесла 16 операций. Отец женщины заявил, что она не теряла позитивного расположения духа даже после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшего бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен обвинили в расправе над ней. Женщина бесследно исчезла в 2018 году.

