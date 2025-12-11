Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 11 декабря 2025Из жизни

Смерть женщины на парковке полицейского отделения озадачила следователей

В Австралии останки женщины нашли в машине на парковке полицейского отделения
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PhotosbyAndy / Shutterstock / Fotodom

В Австралии останки женщины нашли на парковке полицейского отделения в штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC News.

48-летнюю Кирстен Мориарти нашли в автомобиле на стоянке около отделения полиции недалеко от города Вуллонгонг 5 декабря. Спасти женщину было уже невозможно. По записям камер видеонаблюдения следователи установили, что 2 декабря Мориарти говорила с сотрудниками полиции в фойе отделения, а затем вернулась в свою машину. Останки пролежали незамеченными в автомобиле три дня. Отец Мориарти заявил, что она могла прийти в полицию из-за некоего преследователя. «Она считала, что ее преследуют и обратилась в полицию за помощью. Мы не знаем, что случилось потом», — сказал он.

Следователей также озадачило большое количество личных вещей Мориарти в машине. Оно могло указывать на то, что австралийка жила на улице. Однако ее отец опроверг это предположение. Он сообщил, что Мориарти получила тяжелую травму во время прыжка с парашютом и жила дома. Кроме того, она физически не смогла бы вытащить из автомобиля такое количество вещей.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Что именно случилось с Мориарти, пока неизвестно.

Женщина родилась в США, а затем переехала в Австралию, где работала в газете. Она увлекалась парашютным спортом и совершила множество прыжков. Во время очередного прыжка в 2010 году Мориарти упала на высоковольтную линию, получила тяжелые увечья и перенесла 16 операций. Отец женщины заявил, что она не теряла позитивного расположения духа даже после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшего бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен обвинили в расправе над ней. Женщина бесследно исчезла в 2018 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Работодатели назвали самые востребованные навыки у сотрудников

    Пользователи сети назвали самое достоверное в порно

    Смерть женщины на парковке полицейского отделения озадачила следователей

    Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов президента Украины

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» высмеяла конфуз с трусами на красной дорожке

    Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине

    Брошенные под Купянск бойцы ВСУ пригрозили командиру расправой

    Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok