18:15, 11 декабря 2025Путешествия

Снегоуборочная машина задавила мужчину в аэропорту США

Мужчина оказался под колесами снегоуборочной машины и не выжил в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Eric Miller / Reuters

Снегоуборочная машина задавила мужчину в международном аэропорту Миннеаполиса в США. Об этом пишет издание People со ссылкой на пресс-релиз представителя комиссии авиагавани Джеффа Ли.

Сообщалось, что 48-летний мужчина был сотрудником аэропорта. Около 18:45 9 декабря он находился недалеко от терминала на парковке для кейтеринговой компании и внезапно оказался под колесами снегоуборочной машины. Прибывшие на место медики попытались оказать ему первую помощь, но работник не выжил.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля для уборки снега, оставался на месте происшествия и сотрудничал с правоохранительными органами. «Считается, что состояние водителя не было причиной произошедшего», — говорится в пресс-релизе. Уточняется, что в день трагедии в аэропорту Миннеаполиса были задержаны более 200 рейсов из-за сильного снегопада. Расследование причин инцидента продолжается.

Ранее инженер авиакомпании British Airways упал с самолета на бетонное покрытие в лондонском аэропорту Хитроу и чудом выжил. Мужчина сорвался с шестиметровой высоты во время осмотра вспомогательной силовой установки в хвостовой части лайнера.

