Стало известно о попытках десятков бойцов ВСУ прорвать окружение в Димитрове

Десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать окружение в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом рассказал Telegram-канал «Позывной OSETIN».

«Сегодня ночью десятки бойцов ВСУ пытались выйти из окруженного Мирнограда малыми группами. Надеялись остаться незамеченными в темноте», — сказано в публикации.

По информации канала, все группы были ликвидированы. 4 декабря депутат Рады Марьяна Безуглая с трибуны объявила об окружении ВСУ в Димитрове.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска ведут уличные бои в Димитрове. По информации военного ведомства, подразделения ВСУ выбиты из 117 зданий в черте города.