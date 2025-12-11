Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 11 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках десятков бойцов ВСУ прорвать окружение в Димитрове

Десятки бойцов ВСУ пытались выйти из окружения в Димитрове
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать окружение в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом рассказал Telegram-канал «Позывной OSETIN».

«Сегодня ночью десятки бойцов ВСУ пытались выйти из окруженного Мирнограда малыми группами. Надеялись остаться незамеченными в темноте», — сказано в публикации.

По информации канала, все группы были ликвидированы. 4 декабря депутат Рады Марьяна Безуглая с трибуны объявила об окружении ВСУ в Димитрове.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска ведут уличные бои в Димитрове. По информации военного ведомства, подразделения ВСУ выбиты из 117 зданий в черте города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Россиянин поехал в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован

    В России назвали место запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok