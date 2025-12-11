Реклама

11:35, 11 декабря 2025

Стало известно о пострадавшем во время рекордного налета ВСУ на регионы России

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В Новгородской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен человек. О пострадавшем во время рекордного налета украинских дронов на регионы России стало известно из сообщения губернатора Александра Дронова в Telegram.

По данным главы региона, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Других подробностей о его состоянии не приводится.

Кроме того, на территории области зафиксированы повреждения зданий. «Для жителей Великого Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровья нет», — написал Дронов.

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, 19 из которых — над Новгородской областью.

