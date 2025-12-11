Реклама

00:37, 11 декабря 2025Мир

Трамп рассказал о тратах США на Украину

Трамп: США тратят на Украину не деньги, а время
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США тратят на Украину не деньги, а много времени, пытаясь добиться урегулирования конфликта. Об этом в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы не тратим на это деньги, понимаете? Мы тратим много времени и усилий», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках оружия США странам НАТО, которые затем передают вооружения Киеву.

Прежде Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. «Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — отметил политик.

Американский лидер также подсчитал желающих заключения мирного соглашения украинцев. «82 процента украинцев требуют заключить соглашение», — сказал он.

