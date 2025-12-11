Реклама

Россия
15:09, 11 декабря 2025Россия

Участница СВО рассказала о предупредившей ее во сне о прилете ракеты покойной бабушке

RT: Участницу СВО о прилете ракеты ВСУ предупредила покойная бабушка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Участницу специальной военной операции (СВО) с позывным Фемида о прилете ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредила покойная бабушка. Историю российской военнослужащей публикует RT.

«Мне бабушка всегда говорила, что все происходит по воле Бога, и нам только кажется, что мы принимаем какие-то решения, на самом деле нас ведут. Перед нами стоит выбор только пойти налево или направо, выбрать свет или тьму», — начала рассказ Фемида, добавив, что не так давно родственницы не стало.

По словам военнослужащей, она пережила много прилетов, но серьезных ранений у нее нет. Один из ударов ВСУ ей запомнился наиболее четко. Фемида утверждает, что о ракетной атаке ее предупредила во сне бабушка.

«И вот мне снится, будто я еще маленькая и вижу бабушку в нашем дворе, где росла. И я хочу догнать ее, кричу: "Бабушка, бабушка!" А она убегает от меня и говорит, мол, "уйди", "не время", "я тебя с собой не возьму". И я проснулась. Не было никакого ни волнения, ни испуга. Наоборот, я была рада, что увидела бабушку», — пересказала сон россиянка.

Далее участница СВО отправилась в штаб, но по пути плохо себя почувствовала — бросало то в жар, то в холод. Она дождалась командира и сообщила ему о своем самочувствии. Тот освободил ее от обязанностей до выздоровления.

«Он вышел, чтобы проводить меня, с нами вышли все, кто находился в штабе. И буквально через несколько минут прилетела ракета, буквально на метр промахнулась. Никто не пострадал. А я для себя поняла, что бабушка во сне меня предупредила. И это мое состояние было для того, чтобы я покинула помещение», — вспомнила Фемида.

Ранее сообщалось, что участник СВО явился во сне бывшей жене и рассказал о своей смерти. Вскоре ей сообщили, что солдат пропал без вести.

