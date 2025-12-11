Украинским дезертирам предложили способ искупить вину

Генштаб ВСУ предложил дезертирам искупить вину в штурмовых полках

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ужесточило правила для военнослужащих, самовольно оставивших часть. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Согласно новым указаниям Генштаба, вернуться в армию теперь можно только в составе десантно-штурмовых войск или штурмовых полков. Подчеркивается, что они служат на самых опасных участках фронта.

Ранее стало известно, что украинцы в социальных сетях начали высмеивать командование ВСУ.

В сентябре на Украине раскрыли число дезертиров в рядах ВСУ. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только за 2025 год.