Украинцам предрекли беспрецедентное погружение во тьму

«Страна.ua»: В Киеве запланированы масштабные отключения света на 17 часов

Жителям Киева пообещали самые масштабные плановые отключения электричества за всю историю. Об этом говорится в графике украинской энергокомпании ДТЭК, которую опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

Как уточняется, свет пропадет из домов киевлян в четверг, 11 декабря. Отключения для некоторых групп абонентов продлятся 17 часов. Так, под эту категорию попадут группы, живущие преимущественно в Оболони, что на правом берегу Днепра.

Между тем у остальных групп отключения составят по 11-12 часов. «Настолько масштабных плановых отключений ранее не было никогда», — добавляет издание.

9 декабря сообщалось, что примерно 70 процентов Киева осталось без электричества. Тем временем в «Укрэнерго» начали отрицать данную информацию, заявив, что объем отключений там не превысил 50 процентов потребителей.