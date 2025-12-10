Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:56, 10 декабря 2025Бывший СССР

Украинцам предрекли беспрецедентное погружение во тьму

«Страна.ua»: В Киеве запланированы масштабные отключения света на 17 часов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жителям Киева пообещали самые масштабные плановые отключения электричества за всю историю. Об этом говорится в графике украинской энергокомпании ДТЭК, которую опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

Как уточняется, свет пропадет из домов киевлян в четверг, 11 декабря. Отключения для некоторых групп абонентов продлятся 17 часов. Так, под эту категорию попадут группы, живущие преимущественно в Оболони, что на правом берегу Днепра.

Между тем у остальных групп отключения составят по 11-12 часов. «Настолько масштабных плановых отключений ранее не было никогда», — добавляет издание.

9 декабря сообщалось, что примерно 70 процентов Киева осталось без электричества. Тем временем в «Укрэнерго» начали отрицать данную информацию, заявив, что объем отключений там не превысил 50 процентов потребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

    На Украине назвали условие проведения выборов

    Новый чемпион «Формулы-1» рассказал о праздновании титула водкой

    США создадут собственный флот для депортаций

    Трамп пожаловался на мигрантов из «адских дыр»

    Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

    Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

    Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok