Трампа призвали не вмешиваться в дела Европы

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico предупредила президента США Дональда Трампа, чтобы тот не вмешивался в дела Европы.

Так она отреагировала на идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа за попытку политика «вмешаться в европейскую демократию».

Новая стратегия национальной безопасности Трампа предлагает создать орган крупных держав, не ограниченный требованиями G7, согласно которым страны должны быть одновременно богатыми и демократически управляемыми. В Вашингтоне хотят создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.