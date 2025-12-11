Реклама

04:15, 11 декабря 2025Экономика

В Бельгии раскрыли риски использования активов России

Глава Euroclear назвала использование активов РФ незаконным изъятием средств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Бельгии выражают сомнения, которые основаны на ненадежности плана Европы по использованию замороженных российских средств. Об этом заявила глава депозитария Euroclear Валери Урбен, пишет Corriere della Sera.

По ее мнению, план сводится к рискам на европейских рынках капитала. Она также отметила, что план Еврокомиссии по российским активам подрывает международное право. Урбен также назвала негативными последствия для ЕС в случае осуществления плана.

«В нынешнем виде предложение может быть воспринято международными инвесторами как конфискация», — отметила она.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине. По его мнению, есть более уместные решения, чем воровство средств, принадлежащих Центральному банку России.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 3 декабря допустила, что решение об изъятии замороженных российских активов для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии.

