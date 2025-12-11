Реклама

22:21, 11 декабря 2025

В Белом доме рассказали о большом разочаровании Трампа

Левитт: Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта. Об этом во время брифинга заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Ему надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этой войны», — отметила она.

По словам Левитт, администрация Трампа потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними.

Ранее глава Белого дома призвал Владимира Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, президент США отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.

Позже в Вашингтоне заявили, что Штатам следует заставить украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине.

