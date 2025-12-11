Реклама

17:08, 11 декабря 2025

В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

Генконсульство РФ рекомендовало исключить в отелях Египта украинские телеканалы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Igor Drondin / Shutterstock / Fotodom

Генконсульство России в Хургаде (Египет) рекомендовало исключить в отелях украинские телеканалы. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша Турдома».

Вместо них в консульском учреждении предложили добавить в сетку телеканалов Первый канал, «Россию 24» и «РТР-Планета». Уточняется, что данный вопрос обсуждался на встрече представителей дипломатической миссии с туроператорами и топ-менеджерами отелей.

Также сообщается, что от россиян неоднократно поступали жалобы по поводу того, что в гостиницах Египта нет русскоязычных каналов.

Ранее туристка из России побывала в Египте и пожаловалась на темные волосы в номере отеля. Она призналась, что семидневный отдых по системе «все включено» в отеле Titanic Palace в Хургаде обошелся в 136 тысяч рублей на двоих.

