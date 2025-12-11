Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 11 декабря 2025Бывший СССР

В России обвинили Запад в игнорировании проблемы «Миротворца»

Мирошник: Страны Запада игнорируют внесение детей в базу «Миротворец»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Страны Запада игнорируют проблему внесения личных данных российских детей в базу данных «Миротворец». В этом их обвинил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Они предпочитают игнорировать все преступления, в том числе это, которое выполняется их подопечными. (...) В тот момент, когда они будут [лишать жизни] наших детей, западники будут смотреть в другую сторону», — рассказал Мирошник.

Он отметил, что страны Запада пытались заблокировать сайт только тогда, когда туда вносились данные иностранных журналистов или различных западных деятелей.

В октябре в базу «Миротворца» попали 25 двухлетних и трехлетних детей. Несовершеннолетним вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    НАСА потеряло связь с марсианским спутником MAVEN

    Украина и Казахстан нашли понимание по одному чувствительному вопросу

    Московский аэропорт снова ограничил полеты

    В ЕС начали тайно обсуждать альтернативу изъятию активов России

    В России обвинили Запад в игнорировании проблемы «Миротворца»

    Появились новые данные о ходе поисков бесследно пропавших в тайге Усольцевых

    Первая метель обрушится на Москву 12 декабря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok