В России обвинили Запад в игнорировании проблемы «Миротворца»

Мирошник: Страны Запада игнорируют внесение детей в базу «Миротворец»

Страны Запада игнорируют проблему внесения личных данных российских детей в базу данных «Миротворец». В этом их обвинил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Они предпочитают игнорировать все преступления, в том числе это, которое выполняется их подопечными. (...) В тот момент, когда они будут [лишать жизни] наших детей, западники будут смотреть в другую сторону», — рассказал Мирошник.

Он отметил, что страны Запада пытались заблокировать сайт только тогда, когда туда вносились данные иностранных журналистов или различных западных деятелей.

В октябре в базу «Миротворца» попали 25 двухлетних и трехлетних детей. Несовершеннолетним вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.