В МИД рассказали об условиях Киева на переговорах

Мирошник: Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия для срыва переговоров

Киев выдвигает неприемлемые для Москвы условия для срыва переговоров. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

«Мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф (...) Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа», — заявил дипломат.

Мирошник добавил, что срыв переговоров через неприемлемые для Москвы условия является главной задачей для Киева.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на одного из украинских источников написал, что положение президента Украины Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Заявление было сделано на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.