Захарова: Гибель британского десантника Хули на Украине стала шоком

Информация о гибели 28-летнего десантника Джорджа Хули из Великобритании стала шоком для британцев, поставив многое на свои места. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Информация [о гибели] стала для многих в Британии шоком. Присутствие британских военных на Украине ни для кого не должно быть секретом. И если мы будем слышать и видеть эти удивленные возгласы, это будет свидетельствовать о том, что в Великобритании просто бушует пропаганда, не дающая гражданам и подданным возможности знать правду об их же собственных соотечественниках», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что российской стороне «хотелось бы знать подробности» того, что делал погибший на Украине. При этом она отметила, что участие британских военных в конфликте на стороне Киева «давно не является секретом».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал гибель Хули на Украине. Министерство обороны королевства также выпустило некролог, посвященный британскому десантнику. В тексте сообщается, что служивший в элитном парашютном полку погиб, якобы «наблюдая за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».