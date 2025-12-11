Реклама

12:15, 11 декабря 2025Россия

В Минобороны заявили об атаке ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, катер ВСУ заметили в центральной части Черного моря, его уничтожили силами Черноморского флота.

Кроме того, за сутки в зоне проведения специальной операции (СВО) на Украине уничтожили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 396 беспилотников самолетного типа.

Ранее стало известно об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, в том числе 32 летевших на Москву.

