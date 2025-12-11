В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

Вице-спикер Рады Корниенко: Есть черновики закона по выборам во время конфликта

В Верховной Раде Украины есть черновики законопроекта по президентским выборам во время военных действий. Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Если речь идет о немедленных требованиях (проведения выборов — прим. — «Ленты.ру») со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности», — рассказал он.

По словам Корниенко, ни один из разработанных документов пока не готов для обсуждения на заседании парламента из-за рисков разжигания политического конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60-90 дней. При этом он подчеркнул, что перед мероприятием нужно решить вопрос безопасности.