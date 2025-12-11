В России назвали место запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Дандыкин: БПЛА ВСУ атаковали Москву из Сумской и Черниговской областей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускали дроны в сторону Москвы из Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит News.ru.

Он пояснил, что украинские войска использовали самый короткий маршрут подлета. По его словам, массированный запуск дронов в сторону столицы объясняется тяжелым положением ВСУ.

«[Президент США Дональд] Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует все, что у нее осталось. Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается. ПВО все сбила на подходе», — сказал он.

В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву.