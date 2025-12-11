Реклама

16:24, 11 декабря 2025

В России описали ситуацию с ростом заражений агрессивным типом гриппа

Роспотребнадзор: Критических мутаций гриппа A(H3N2) в России не обнаружено
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

Критических мутаций доминирующего в России агрессивного типа гриппа A(H3N2) («гонконгский») не обнаружено. Ситуацию с ростом заражений описал Роспотребнадзор в комментарии, поступившем в «Ленту.ру».

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпороги превышены в 17 субъектах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологический сезон в 2025 году начался рано, что характерно для штамма A(H3N2). «Критических мутаций в ходе исследований не обнаружено: все изученные варианты сохранили чувствительность к противовирусным препаратам и распознаются всеми тест-системами», — говорится в сообщении.

В санитарной службе добавили, что официального подтверждения циркуляции нового сверхагрессивного мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, нет. Значительного увеличения числа госпитализаций, связанных с тяжелым течением болезни, также не зафиксировано.

«Вакцина, применяемая в текущем эпидсезоне в Российской Федерации, защищает от гриппа, — напомнили в Роспотребнадзоре. — Также проверена эффективность вакцины против гриппа A(H3N2). Мониторинг ведется постоянно».

О резком росте заражений агрессивным гриппом в России сообщила Baza. По информации издания, у заболевших наблюдается высокая температура в диапазоне 38-40 градусов, сильные боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель.

