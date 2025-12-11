Реклама

22:48, 11 декабря 2025

В России поддержали создание аналога известной западной премии

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал создание в РФ аналога Нобелевской премии
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, автор бестселлера «Ночной дозор», поддержал предложение создать российский аналог Нобелевской премии по литературе. Его слова передает ТАСС.

Лукьяненко отметил, что Нобелевская премия по литературе является «инструментом демонстрации политической западной позиции». В случае с вероятным российским аналогом это бы стало хорошим подспорьем для недооцененных авторов, чтобы они могли «отдаться литературе» полностью.

«Если появится наш такой Нобель, который будет давать деньги каждый год какому-то писателю, позволять ему спокойно работать следующие 10 лет, конечно, это будет хорошо», — заявил Лукьяненко.

Ранее стало известно, что венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор нашумевших романов «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго» (Международное движение сатанизма внесено в перечень террористов и экстремистов), получил Нобелевскую премию по литературе.

