Экономика
08:57, 11 декабря 2025

В России предложили создать аналог Октоберфеста

Минпромторг предложил создать аналог Октоберфеста для продвижения пива из России
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В России предложили запустить специализированные пивные ярмарки российского пива для продвижения отечественной продукции. Создать аналог Октоберфеста намерены в Минпромторге, сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве отмечают, что идея запустить пивные ярмарки пришла на фоне общего спада продаж пива и снижения его производства. За девять месяцев 2025 года производство пива и пивных напитков, по данным Росалкогольтабакконтроля, снизилось на 0,6 процента, а в сентябре выпуск просел почти на 14 процентов, до 64,7 миллиона декалитров.

Конкретные инициативы находятся на стадии межведомственной проработки при сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Как заявил совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский, фестивали и ярмарки будут особенно полезны небольшим пивоварам. Фестивали будут работать на экономику регионов, становясь центрами притяжения туризма и событийной активности, отметила вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни Бочкарев» Мария Мухина.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, подобные фестивали обычно направлены больше на развитие культуры потребления.

Ранее отмечалось, что по итогам девяти месяцев текущего года Китай стал крупнейшим поставщиком пива в России. Поднебесная нарастила отгрузки в 1,5 раза и стала крупнейшим экспортером напитка в Россию, потеснив Германию. Потеснить Германию удалось и Чехии, вышедшей на второе место по поставкам напитка в Россию. Замыкают первую пятерку стран-поставщиков пива в нашу страну Литва и Латвия.

