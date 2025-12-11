Реклама

12:12, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на новый аргумент против передачи Киеву замороженных активов

Журова назвала решение МС ООН по Украине аргументом в защиту активов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сообщение о том, что Международный суд (МС) ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов, — это дополнительный аргумент против передачи Киеву замороженных российских активов, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Они же нас обвиняют, что мы проявили агрессию, поэтому наши активы можно заморозить и забрать. Эти обвинения — это для них хороший повод. Но мы просто помогали населению. И это мы говорили с самого начала. У нас есть факты. Следственные органы у нас собирали фактуру все это время. Она есть. Частично, наверняка, этому суду так или иначе какие-то документы передавались», — заметила Журова.

Депутат рассказала, что сейчас особенно обострилась ситуация с российскими замороженными активами.

«И эта информация как раз для того, чтобы они этого не делали (не передавали замороженные активы Украине — прим. «Ленты.ру»). Потому что кто тут пострадавшая сторона — это еще вопрос. Конечно, если суд признает их вину, то они тогда вообще не имеют права трогать эти средства. Но и так не имеют права, а это дополнительный аргумент», — заключила она.

Ранее стало известно, что Международный суд (МС) ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период 2014-2025 годов. Решение может затронуть действия Киева не только в период вооруженного конфликта в Донбассе 2014-2015 годов, но и после начала специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют материалы решения суда от 5 декабря.

