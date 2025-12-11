Реклама

14:50, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о готовности подписать соглашение о ненападении с Европой

Депутат Чепа: Россия не будет нападать на Европу и готова подписать соглашение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия готова подписать с Европой соглашение о ненападении, но оно перестанет действовать, если европейские войска окажутся на территории Украины, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы готовы подписать с Европой соглашение, что никогда не собирались нападать на Европу. Мы всегда Европу освобождали. (…) Своей русофобской политикой они зашли за все разумные пределы», — сказал Чепа.

Он отметил, что в случае ввода войск Европы на территорию Украины они станут законной целью для России. По его словам, гарантии могут быть заключены после согласия Европы, но такого желания на сегодняшний день нет.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европейский союз и НАТО и готова это письменно зафиксировать в юридическом документе о коллективных гарантиях. Он подчеркнул, что такие гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе.

