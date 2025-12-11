Реклама

21:04, 11 декабря 2025

Внучка Михаила Боярского похвасталась откровенным декольте

Внучка Михаила Боярского Екатерина снялась в мини-платье с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @boyarskaya.katerina / @stonem.photography

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась откровенным образом на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя родственница артиста предстала перед камерой в облегающем атласном мини-платье голубого оттенка. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, обнажавшим часть груди.

Также девушка надела серебристые босоножки на высоком каблуке, распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме. При этом она показала фигуру с разных ракурсов, в том числе снялась у стены в полный рост и лежа на боку на диване.

Ранее в декабре Екатерина Боярская показала фото в откровенном виде в честь дня рождения.

