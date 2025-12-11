Военблогер сообщил о переходе под контроль ВС РФ важного города в ДНР

Военблогер Подоляка: Северск находится под полным контролем ВС РФ

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) находится под полным и безоговорочным контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Северск — наш! Думаю, сегодня Минобороны РФ официально это объявит», — отметил он.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок указал, что, по официальным заявлениям, подавляющая часть Северска находится под контролем 3-й Армии. Однако, по оперативной информации, город уже полностью освобожден от сил противника. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни северское направление прекратит свое существование. «Станет, наконец-то, славянским», — сказал он, пояснив, что окончание боев за Северск открывает дорогу на Славянск.

Вечером 10 декабря бойцы 6-й казачьей бригады подняли в Северске российский флаг. Последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта