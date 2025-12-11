Реклама

Военкор оценил взятие одного города фразой «Славянск и Краматорск — приготовиться»

Коц посоветовал приготовиться Славянску и Краматорску после взятия Северска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После взятия Северска российскими войсками к «возвращению в родную гавань» должны приготовиться Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фотографии российских флагов в Северске. Военкор отметил, что ждет официального подтверждения взятия города.

«Славянск и Краматорск — приготовиться к возвращению в родную гавань», — посоветовал он.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что Северск находится под полным и безоговорочным контролем Вооруженных сил России. Он предположил, что Минобороны 11 декабря подтвердит этот факт.

