Выяснена неожиданная подробность о риелторе Долиной

Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенникам

Риелтор певицы Ларисы Долиной, помогавший ей в продаже скандальной квартиры, оказался экспертом по мошенническим схемам. Неожиданную подробность выяснил RT.

По словам Светланы Свириденко, адвоката покупательницы квартиры Полины Лурье, агентство недвижимости, в котором работает риелтор, певице посоветовали мошенники. «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б. Дальше он показывает квартиру Полине. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все», — рассказала юрист.

Она отметила, что у следствия нет претензий к Денису Б. Он был задержан одним из первых, однако его быстро отпустили. Риелтор проходил по делу в качестве свидетеля.

По данным издания, в прошлом 32-летний Денис Б. выступал в СМИ с советами, как избежать обмана при сделках с жильем. Отмечается, что риелтор прежде жил в Тольятти, где также проживал один из четырех осужденных по делу Долиной. Кроме того, в 2021 году мужчина сам стал жертвой мошенников — он перевел аферистам 6000 рублей при попытке арендовать дом в Краснодарском крае.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Он заявил, что в ином случае потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря.