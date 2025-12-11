Женщина отправила прах мужа в стратосферу

Британка захотела вспоминать о муже, глядя на звезды, и отправила его в космос

Британка исполнила необычное предсмертное желание мужа, отправив его останки в стратосферу. Об этом сообщает Daily Star.

53-летняя Аннетт Маршалл, инструктор по вождению из графства Кент, лишь недавно овдовела. Ее мужа, бывшего машиниста, серьезно увлекавшегося космосом, не стало в феврале 2025 года в возрасте 52 лет. Женщина решила отправить его останки в космос и потратила на это 3,9 тысячи фунтов (примерно 407,2 тысячи рублей). «Шон говорил, что хочет, чтобы о нем вспоминали, глядя на звезды», — пояснила Маршалл.

Она воспользовалась услугами компании Aura Flights, которая с помощью стратосферных шаров поднимает урны с прахом на высоту более 35 километров, где прах рассеивается практически в космосе. При этом основатели компании Крис Роуз и Алекс Бейкер поясняют, что частицы пепла со временем возвращаются на Землю в виде дождя или снежинок, совершая таким образом циклическое путешествие.

