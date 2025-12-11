Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:40, 11 декабря 2025Из жизни

Женщина отправила прах мужа в стратосферу

Британка захотела вспоминать о муже, глядя на звезды, и отправила его в космос
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Aura Flights

Британка исполнила необычное предсмертное желание мужа, отправив его останки в стратосферу. Об этом сообщает Daily Star.

53-летняя Аннетт Маршалл, инструктор по вождению из графства Кент, лишь недавно овдовела. Ее мужа, бывшего машиниста, серьезно увлекавшегося космосом, не стало в феврале 2025 года в возрасте 52 лет. Женщина решила отправить его останки в космос и потратила на это 3,9 тысячи фунтов (примерно 407,2 тысячи рублей). «Шон говорил, что хочет, чтобы о нем вспоминали, глядя на звезды», — пояснила Маршалл.

Она воспользовалась услугами компании Aura Flights, которая с помощью стратосферных шаров поднимает урны с прахом на высоту более 35 километров, где прах рассеивается практически в космосе. При этом основатели компании Крис Роуз и Алекс Бейкер поясняют, что частицы пепла со временем возвращаются на Землю в виде дождя или снежинок, совершая таким образом циклическое путешествие.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это все так странно» Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
30 августа 2019

Ранее в Индии женщина решила выйти замуж за умершего возлюбленного. 20-летняя Анчал совершила брачный обряд во время похорон. Она нанесла куркуму на тело жениха и нарисовала синдур (красную полоску) у себя на лбу, чтобы стать его женой в последний момент прощания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России заявили о росте числа атак ВСУ на гражданские объекты

    Юрий Лоза раскрыл истинное происхождение гор

    Педофил склонял российских школьниц к суициду

    KIA запатентовала в России новейшие технологии

    Женщина отправила прах мужа в стратосферу

    Россиян с ожирением и депрессией предупредили о «замкнутом круге»

    Москвичей предупредили о гололеде

    Раскрыта опасность одного вида пауэрбанков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok