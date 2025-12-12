Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:01, 12 декабря 2025Ценности

44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

Супермодель Алессандра Амбросио в откровенном виде снялась в рекламе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: msb / BACKGRID / Legion-Media

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио в откровенном виде снялась в рекламе бренда нижнего белья, купальников и пляжной одежды Lavarice. Соответствующие публикации появились на ее странице и в аккаунте марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 44-летняя знаменитость предстала, выныривая из воды с обнаженной грудью. На другом — позировала у бассейна топлес в красных стрингах.

Также манекенщицу запечатлели с оголенными ягодицами на матрасе, где она лежала с широко разведенными в стороны ногами. Известно, что автором снимков стал австралийский фэшн-фотограф Кэмерон Хаммонд.

Ранее в декабре известный фотограф Зои Гроссман показала обнаженный снимок американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Взлетели поставки подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию

    Названы пять главных причин внезапной диареи

    Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

    В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

    Любовь Толкалина снялась в купальнике в бассейне

    В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

    В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

    Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса. Что их привлекает?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok