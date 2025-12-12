44-летняя супермодель обнажила грудь для рекламы

Супермодель Алессандра Амбросио в откровенном виде снялась в рекламе

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио в откровенном виде снялась в рекламе бренда нижнего белья, купальников и пляжной одежды Lavarice. Соответствующие публикации появились на ее странице и в аккаунте марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 44-летняя знаменитость предстала, выныривая из воды с обнаженной грудью. На другом — позировала у бассейна топлес в красных стрингах.

Также манекенщицу запечатлели с оголенными ягодицами на матрасе, где она лежала с широко разведенными в стороны ногами. Известно, что автором снимков стал австралийский фэшн-фотограф Кэмерон Хаммонд.

Ранее в декабре известный фотограф Зои Гроссман показала обнаженный снимок американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид.