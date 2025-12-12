Реклама

20:12, 12 декабря 2025

64-летний россиянин стал 50-кратным чемпионом мира по боевым искусствам

64-летний уфимец Габдуллин стал 50-кратным чемпионом мира по боевым искусствам
Екатерина Ештокина

Фото: страница Виля Габдуллина во «ВКонтакте»

Житель Уфы Виль Габдуллин зрелого возраста стал 50-кратным чемпионом мира по боевым искусствам среди ветеранов. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

64-летний рекордсмен Книги рекордов России прибыл на чемпионат мира в Египте. Так, участник сборной РФ по боевым искусствам выступил в пяти разделах с оружием и завоевал пять золотых медалей.

Вместе с ним медали также получили спортсмены из Республики Дагестан, Саратова и Уфы. Всего россияне завоевали 24 золотых медали.

В ноябре 93-летний россиянин выиграл соревнования по тяжелой атлетике. Житель Ульяновска принял участие в Кубке России и стал победителем в возрастной категории 90-94 года.

