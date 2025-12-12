Аэропорт на юге России перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация: В аэропорту Сочи введены временные ограничения

В аэропорту курортного российского города Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры были приняты 12 декабря примерно в 01:20 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин также сообщил в своем Telegram-канале, что на территории существует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все средства готовы к ее отражению.

«Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — добавил Плишкин.

До этого ограничения ввели в воздушной гавани калужского аэропорта Грабцево, информации об их отмене на момент публикации новости не поступало.