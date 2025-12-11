Реклама

00:29, 12 декабря 2025Путешествия

Работу российского аэропорта ограничили в целях безопасности

Росавиация: Аэропорт Грабцево в Калуге ограничил работу для безопасности полетов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Аэропорт Грабцево в Калуге временно ограничил работу в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры были приняты 12 декабря с 00.24 по московскому времени.

Днем ранее временные ограничения вводились в московском аэропорту Внуково. Кроме того, меры вводили в воздушных гаванях российской столицы Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево из-за ночной атаки беспилотников. В итоге были отменены и задержаны более сотни рейсов.

