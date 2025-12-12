Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Народная милиция региона в Telegram.

Уточняется, что российские военные перерезали все пути снабжения ВСУ в Димитрове. Вместе с тем удерживавшие город украинские подразделения понесли огромные потери.

«В итоге военнослужащие ВСУ, осознав реальное положение дел и получив возможность остаться в живых, начали массово выходить с поднятыми руками и сдаваться в плен», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России показало кадры со сдавшимися в плен бойцами ВСУ в Димитрове. На видео можно заметить троих украинских военных, которые бросили оружие и выходят с поднятыми руками.