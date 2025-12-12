Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 12 декабря 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

Народная милиция ДНР: Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в Димитрове
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Народная милиция региона в Telegram.

Уточняется, что российские военные перерезали все пути снабжения ВСУ в Димитрове. Вместе с тем удерживавшие город украинские подразделения понесли огромные потери.

«В итоге военнослужащие ВСУ, осознав реальное положение дел и получив возможность остаться в живых, начали массово выходить с поднятыми руками и сдаваться в плен», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России показало кадры со сдавшимися в плен бойцами ВСУ в Димитрове. На видео можно заметить троих украинских военных, которые бросили оружие и выходят с поднятыми руками.

Вот это да!

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Глава МИД Франции объяснил бессрочную заморозку российских активов

    Банда подростков обстреляла россиянина в центре города

    Помощник Путина описал предложения Зеленского одним прилагательным

    Привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok