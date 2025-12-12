Бывшего пограничника обвинили в подготовке подрыва замглавы комитета Народного совета ДНР

Прокурор запросил 22 года колонии экс-сотруднику Погранслужбы Украины Сторожуку

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону начались прения сторон по уголовному делу бывшего сотрудника погранслужбы Украины Дениса Сторожука и его сообщницы Валентины Заярной, которые готовили подрыв автомобиля замглавы комитета по безопасности и обороне Народного совета ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил, что подсудимые были участниками террористической организации под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины и занимались подготовкой теракта против донецкого депутата. Он запросил наказание в виде 22 лет лишения свободы Сторожуку и 20 лет Заярной.

Экс-пограничник на суде признал вину только в незаконном обороте взрывных устройств, а женщина полностью отвергла свою причастность к преступлению.

По версии следствия, Сторожук в 2022 году участвовал в боевых действиях против российских войск в Мариуполе, а затем связался с украинской разведкой, чтобы выехать с территории ДНР. Ему поручили совершить теракт, для чего он привлек жительницу ДНР Заярную, у которой снимал квартиру.

В марте 2023 года их задержали сотрудники ФСБ России и в ходе обыска по месту жительства изъяли муляж взрывчатки, которая заранее была подменена российскими оперативниками. Сторожук получил ее по поддельному паспорту с тем, чтобы подложить под машину депутата.

