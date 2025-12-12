Реклама

12:20, 12 декабря 2025Ценности

Бывший муж Бритни Спирс снялся без трусов для женского журнала

Бывший муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари в откровенном виде снялся для Playgirl
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: playgirl.com / Katie Levine

Американский манекенщик, актер и фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Асгари в откровенном виде снялся для женского эротического журнала Playgirl. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания.

Так, на одном размещенном кадре бывший муж популярной певицы Бритни Спирс позировал без трусов на фоне пальм, прикрывшись полотенцем. На другом фото 31-летний мужчина предстал в черных кожаных штанах, верхние пуговицы которых были расстегнуты.

Кроме того, Асгари продемонстрировал фигуру в черных трусах-боксерах и шелковом халате, который частично обнажал его плечи.

Фото: playgirl.com / Katie Levine

О разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари стало известно в середине августа 2023 года. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

