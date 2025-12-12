Реклама

06:36, 12 декабря 2025

Бывший премьер-министр Украины оценил шансы урегулирования конфликта до Рождества

Азаров: Никаких шансов на урегулирование конфликта на Украине до Рождества нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Никаких шансов на то, что украинский конфликт будет урегулирован до наступления католического Рождества 25 декабря, нет. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По мнению Азарова, прежде всего, конфликт не будет урегулирован в данные сроки из-за позиции западных стран и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум планом урегулирования конфликта.

Как считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, Трамп всеми силами пытается дать понять Зеленскому, что если он откажется от плана, его ждут серьезные последствия и новые условия, которые украинскому лидеру точно не понравятся.

