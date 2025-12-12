Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:52, 12 декабря 2025Экономика

Выдача кредитных карт в России рухнула

«Ъ»: Выдача кредитных карт в России опустилась до минимума с апреля 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам ноября объем выдачи кредитных карт в России опустился ниже 130 миллиардов рублей, что стало минимумом с апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

За месяц падение составило пять процентов, а за три месяца — 25 процентов. Количество выданных кредитов рухнуло на 9 и 12 процентов соответственно, до 1,23 миллиона, хотя общие выдачи розничных кредитов, по данным Frank RG, в прошлом месяце снизились всего на три процента.

Сложившаяся динамика противоречит той, что наблюдалась в прошлом. Как правило, в ноябре и декабре выдача кредиток росла до максимумов с начала года. Эксперты и участники рынка связывают эти обстоятельства с ужесточением регулирования со стороны Центробанка.

В четвертом квартале регулятор ввел новые ограничения для потребительских кредитов с лимитом кредитования. Теперь доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80 процентов не должна превышать десять процентов, а клиентам с ПДН, превышающим 80 процентов, выдача кредиток запрещается.

Помимо этого, сами банки начали ужесточать политику выдачи кредитов из-за ухудшения качества имеющегося портфеля. Прогнозы кредитных организаций на декабрь не свидетельствуют о позитивных ожиданиях.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что более 80 процентов граждан, обращающихся в банки за кредитами, получают отказ. В октябре их доля впервые в истории достигла 82 процентов. Хуже всего ситуация в Кемеровской (83,7 процента), Новосибирской (83,4 процента) и Омской (83,4 процента) областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения против него дела. В чем обвиняют продюсера «Ласкового мая»?

    Опубликована формула для расчета выгодного размера отпускных

    Российский «Черный коршун» обеспечит качественный скачок

    Раскрыты детали военных планов ЕС

    Москвичам предсказали морозные и снежные выходные

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике

    Блиновскую перевели в «блатной» отряд

    Блогер описал один из крупнейших городов России фразой «не понимаю, как такое возможно?»

    Раскрыт способ давления Трампа на Зеленского

    В действиях европейских лидеров не увидели поддержки Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok