Спорт
19:33, 12 декабря 2025Спорт

Дочь Тутберидзе рассказала о возникшей из-за врачебной ошибки проблеме со здоровьем

Дочь Тутберидзе Дэвис рассказала о возникшей из-за врачебной ошибки тугоухости
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Выступающая под флагом Грузии фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о возникшей из-за врачебной ошибки проблеме со здоровьем.

«У меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. В какой-то период жизни она доходила до 4-й степени. Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как "с", "ш", "щ", "ч"», — рассказала спортсменка.

По словам Дэвис, ее слух ухудшился в возрасте двух лет из-за ошибки врача, неправильно назначившего дозу антибиотиков. Спортсменка отметила, что эта проблема влияла на ее учебу и социализацию.

Дочь Тутберидзе вспомнила, что ее высмеивали за выбор карьеры профессиональной фигуристки. «Сейчас я настолько адаптирована к жизни, что мало кто может подумать, что у меня есть проблемы со слухом», — написала Дэвис.

22-летняя Дэвис выступает в парном катании вместе с Глебом Смолкиным — сыном российского актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 пара представляет Грузию. Смену гражданства в мае 2023-го одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

