Двое россиян насиловали девочек в сауне и продавали им наркотики

В Петербурге осудили двух педофилов, продававших наркотики

В Санкт-Петербурге осудили двух педофилов, продававших наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Они признаны виновными по статьям 135 («Развратные действия»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году Феликс Жемчужников и Даниил Минин, находясь в сауне, а также на территории Ленинградской области, совершили изнасилование и развратные действия в отношении трех несовершеннолетних девочек. И одну пострадавшую изнасиловали группой лиц.

Также они сбыли наркотическое средство мефедрон двум несовершеннолетним девочкам возле одной из станций метрополитена.

В суде они сообщили, что все происходило по согласию всех сторон.

Суд приговорил Жемчужникова к 13 годам, а Минина к 12,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также с них взыскано возмещение морального вреда в размере 2 миллионов и 1,55 миллиона рублей.

